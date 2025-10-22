«Doutes raisonnables»: ultime saison

Les cinq premiers épisodes de l'ultime saison de Doutes raisonnables seront disponibles dès jeudi sur ICI TOUT.TV.
Écoutez Catherine Beauchamp en discuter avec Julie Perreault, qui y incarne le rôle de la détective Alice Martin-Sommer, mercredi.
«J'étais rassasiée, puis bien servie au niveau des intrigues. Les choses se déployaient tranquillement. C'est comme si on apprenait, comme dans la vie, connaître les gens tranquillement. Puis c'est comme ça que le personnage est un peu offert au spectateur. J'ai aussi adoré ce personnage de tête extrêmement vulnérable dans sa vie privée, puis extrêmement crédible et compétente dans sa vie professionnelle. Puis j'aimais ça avoir à défendre un personnage aussi doué, puis aussi instinctif.»