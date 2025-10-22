Toujours aussi impopulaire dans les sondages

Les mauvais sondages s'accumulent pour le premier ministre François Legault. Selon un coup de sonde SOM-La Presse, 74% des Québécois souhaitent son départ d'ici les prochaines élections.

Le premier ministre devrait-il lancer la serviette et remettre sa démission?

Écoutez Christine St-Pierre, analyste politique, discuter de l'opinion des Québécois envers le premier ministre, mercredi matin, avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.