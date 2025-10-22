Toujours aussi impopulaire dans les sondages

Les mauvais sondages s'accumulent pour le premier ministre François Legault. Selon un coup de sonde SOM-La Presse, 74% des Québécois souhaitent son départ d'ici les prochaines élections.
Le premier ministre devrait-il lancer la serviette et remettre sa démission?
Écoutez Christine St-Pierre, analyste politique, discuter de l'opinion des Québécois envers le premier ministre, mercredi matin, avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.
«J'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'il quitte maintenant parce que François Legault a créé ce parti (la CAQ), c'est son bébé. Moi, dans mon esprit, je me disais qu'il va probablement aller jusqu'au bout, mais quand on regarde ce sondage, c'est sûr que ça doit lui faire extrêmement mal. Et la dégringolade, elle est énorme.»