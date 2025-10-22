 Aller au contenu
Politique provinciale
Toujours aussi impopulaire dans les sondages

François Legault: «Il va probablement aller jusqu'au bout, mais...»

par 98.5

0:00
21:47

Entendu dans

Radio textos

le 22 octobre 2025 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
François Legault: «Il va probablement aller jusqu'au bout, mais...»
François Legault prend la parole à l'Assemblée nationale en octobre / La Presse Canadienne

Les mauvais sondages s'accumulent pour le premier ministre François Legault. Selon un coup de sonde SOM-La Presse, 74% des Québécois souhaitent son départ d'ici les prochaines élections. 

Le premier ministre devrait-il lancer la serviette et remettre sa démission?

Écoutez Christine St-Pierre, analyste politique, discuter de l'opinion des Québécois envers le premier ministre, mercredi matin, avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos

«J'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'il quitte maintenant parce que François Legault a créé ce parti (la CAQ), c'est son bébé. Moi, dans mon esprit, je me disais qu'il va probablement aller jusqu'au bout, mais quand on regarde ce sondage, c'est sûr que ça doit lui faire extrêmement mal. Et la dégringolade, elle est énorme.»

Christine St-Pierre

Vous aimerez aussi

3e référendum: «Le positif, c'est qu'il existe un dialogue»
La commission
3e référendum: «Le positif, c'est qu'il existe un dialogue»
0:00
18:50
Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?
Radio textos
Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?
0:00
13:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
La fessée devrait-elle être illégale?
Rattrapage
Violence en milieu familial
La fessée devrait-elle être illégale?
«Tu as perdu tout argument quand tu arrives à infliger de la violence»
Rattrapage
Radio textos
«Tu as perdu tout argument quand tu arrives à infliger de la violence»
Beau-père: le nouveau roman d'horreur de Stéphane Dompierre
Rattrapage
Un huitième roman
Beau-père: le nouveau roman d'horreur de Stéphane Dompierre
Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?
Rattrapage
Sondage SOM-La Presse
Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?
«On vit à l'époque du "Far Web"» -François Charron
Rattrapage
Que se passe-t-il avec nos informations?
«On vit à l'époque du "Far Web"» -François Charron
Cri du cœur d’un coach: les jeunes sont blessés par la critique
Rattrapage
Quelque chose est en train de glisser
Cri du cœur d’un coach: les jeunes sont blessés par la critique
Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
Rattrapage
Propos choc d'un médecin avant de mourir
Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Rattrapage
La tendance a changé ces dernières années
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
Comment peut-on définir une voiture de luxe en 2025?
Rattrapage
Le prix moyen au Canada atteint plus de 65 000$
Comment peut-on définir une voiture de luxe en 2025?
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?
Rattrapage
Peu d'intérêt au sein de la population
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?
Le rôle de père au foyer
Rattrapage
Le Boys club
Le rôle de père au foyer
Peut-on remplacer la parentalité par un animal de compagnie?
Rattrapage
Couples sans enfant
Peut-on remplacer la parentalité par un animal de compagnie?
Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?
Rattrapage
Rémunération liée à la productivité
Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?
« Je suis mieux que je ne l’ai jamais été dans ma vie. » - Sylvie Fréchette
Rattrapage
Vidéo
Le parcours inspirant de Sylvie Fréchette
« Je suis mieux que je ne l’ai jamais été dans ma vie. » - Sylvie Fréchette
Regarder40:24Marie-Eve Tremblay