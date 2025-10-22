 Aller au contenu
Société
Promesse de Soraya Martinez Ferrada

Prolongement du boulevard Cavendish: «On va vraiment faire ça?

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2025 09:28

Avec

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Prolongement du boulevard Cavendish: «On va vraiment faire ça?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La candidate à la mairie et cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, veut prolonger le boulevard Cavendish afin de désenclaver le secteur entourant le site de l'ancien hippodrome.

C'est une des promesses qu'elle a faites mardi.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez qui s'insurge au micro de Patrick Lagacé que ce prolongement pourrait coûter jusqu'à 400 millions de dollars. 

«Ça va coûter une fortune. Qui est le premier bénéficiaire de ça? Côte Saint-Luc. Qui est le deuxième bénéficiaire de ça? Hampstead. Qui est le troisième bénéficiaire de ça? Royalmount. On va vraiment faire ça? On va vraiment dépenser des centaines de millions de dollars alors que nos infrastructures, on n'a pas l'argent pour les réparer! Mais on va en construire une nouvelle par exemple. La base, ça devrait être plus de nouvelles infrastructures, on n'en fait plus de nouvelles infrastructures.»

Luc Ferrandez

