Promesse de Soraya Martinez Ferrada

La candidate à la mairie et cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, veut prolonger le boulevard Cavendish afin de désenclaver le secteur entourant le site de l'ancien hippodrome.

C'est une des promesses qu'elle a faites mardi.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez qui s'insurge au micro de Patrick Lagacé que ce prolongement pourrait coûter jusqu'à 400 millions de dollars.