L'Avalanche va le porter à sept reprises

Pour souligner les 30 ans depuis le départ des Nordiques de Québec, l'organisation de l'Avalanche du Colorado a annoncé que les joueurs porteront le chandail des Nordiques à sept reprises cette saison.

Le chroniqueur sportif de Lagacé le matin, Jean-Michel Bourque, juge qu'il s'agit d'un affront envers les gens de Québec.

Qu'en pense Alain Crête, qui a décrit les matchs des Nordiques de Québec?

Écoutez son entrevue avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé, mercredi.