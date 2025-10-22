L'Avalanche va le porter à sept reprises

Pour souligner les 30 ans depuis le départ des Nordiques de Québec, l'organisation de l'Avalanche du Colorado a annoncé que les joueurs porteront le chandail des Nordiques à sept reprises cette saison.
Le chroniqueur sportif de Lagacé le matin, Jean-Michel Bourque, juge qu'il s'agit d'un affront envers les gens de Québec.
Qu'en pense Alain Crête, qui a décrit les matchs des Nordiques de Québec?
Écoutez son entrevue avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé, mercredi.
«Ça me laisse complètement indifférent. Il y a quand même une génération complète de gens à Québec, de jeunes, qui n'ont jamais connu les Nordiques. Cette semaine, on joue dans la nostalgie, on dirait, avec le chandail des Nordiques, le documentaire sur les Expos et les Blue Jays en Série mondiale.»