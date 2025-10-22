Réactions en France

 Aller au contenu
Vol au Louvre: «Ils sont déçus que ça n'ait pas plus de panache»

par 98.5

Lagacé le matin

le 22 octobre 2025 08:23

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le musée du Louvre a rouvert mercredi, quelques jours après un vol de bijoux / The Associated Press

Le vol au Louvre survenu dimanche à Paris continue de faire réagir. Mardi, la conservatrice du musée a évalué à 88 millions d'euros la valeur des bijoux royaux subtilisés.

L'humoriste québécois Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se trouve présentement en France.

Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé où il parle de la réaction des Français face à ce vol.

«Ils sont comme déçus que ça n'ait pas plus de panache. Oui, il y en a qui pleure pour vrai du fait que les bijoux ont été volés, mais, quand tu regardes les réseaux sociaux, les débats à la télé, tout le monde se demande comment ça, ça n'a pas été plus élaboré que ça? [...] Eux, ils espéraient une affaire à la Ocean's Eleven.»

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

