Réactions en France

Le vol au Louvre survenu dimanche à Paris continue de faire réagir. Mardi, la conservatrice du musée a évalué à 88 millions d'euros la valeur des bijoux royaux subtilisés.
L'humoriste québécois Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques se trouve présentement en France.
Écoutez son entrevue au micro de Patrick Lagacé où il parle de la réaction des Français face à ce vol.
«Ils sont comme déçus que ça n'ait pas plus de panache. Oui, il y en a qui pleure pour vrai du fait que les bijoux ont été volés, mais, quand tu regardes les réseaux sociaux, les débats à la télé, tout le monde se demande comment ça, ça n'a pas été plus élaboré que ça? [...] Eux, ils espéraient une affaire à la Ocean's Eleven.»