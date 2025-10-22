 Aller au contenu
Guerre commerciale avec les États-Unis

Entente sur l'acier et l'aluminium sous peu? «C'est un peu suroptimiste»

le 22 octobre 2025 08:11

Entente sur l'acier et l'aluminium sous peu? «C'est un peu suroptimiste»
Le ministre Dominic LeBlanc lors de son passage à Washington au début du mois d'octobre / La Presse Canadienne

Les négociations avec les États-Unis concernant la guerre commerciale progressent, mais la prudence demeure de mise.

C'est le message martelé par Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementale et de l'Unité de l'économie canadienne.

Mardi, le Globe and Mail dévoilait que le Canada et les États-Unis pourraient annoncer une entente concernant l'acier, l'aluminium et l'énergie lors du sommet Asie-Pacifique les 31 octobre et 1er novembre prochain.

Écoutez la réaction de Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«J'espère qu'on aura une entente sur ces trois secteurs-là. C'est dans ce sens là qu'on travaille. [...] On avance dans une discussion, une négociation. La seule chose, c'est que l'idée qu'on est tellement avancés que Monsieur Carney et Monsieur Trump pourront signer ou annoncer une entente quand ils seront ensemble en Corée la semaine prochaine, moi, à mon égard, est un peu suroptimiste.»

Dominic LeBlanc

