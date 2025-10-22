Guerre commerciale avec les États-Unis

Les négociations avec les États-Unis concernant la guerre commerciale progressent, mais la prudence demeure de mise.

C'est le message martelé par Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementale et de l'Unité de l'économie canadienne.

Mardi, le Globe and Mail dévoilait que le Canada et les États-Unis pourraient annoncer une entente concernant l'acier, l'aluminium et l'énergie lors du sommet Asie-Pacifique les 31 octobre et 1er novembre prochain.

Écoutez la réaction de Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.