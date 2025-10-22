La violence envers les enfants est en baisse au Québec.

Une analyse de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiée mercredi indique que la baisse atteint 40 % dans le cas des agressions psychologiques répétées, 50 % au niveau de la violence physique et 70 % dans le cas de violences physiques mineures.

En 1999, la moitié des enfants québécois subissaient de la violence psychologique, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus du quart.

