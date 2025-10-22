65% des Québécois veulent qu'on cesse de leur parler de référendum. C'est ce qui ressort d'un sondage SOM-La Presse dévoilé mercredi.

Pourtant, le Parti québécois, qui trône en tête des intentions de vote, continue de promettre que la population sera appelée à se prononcer sur la souveraineté dès le premier mandat.

Écoutez le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, expliquer pourquoi l'indépendance du Québec est une priorité pour son parti au micro de Patrick Lagacé.