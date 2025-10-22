65% des Québécois veulent qu'on cesse de leur parler de référendum. C'est ce qui ressort d'un sondage SOM-La Presse dévoilé mercredi.
Pourtant, le Parti québécois, qui trône en tête des intentions de vote, continue de promettre que la population sera appelée à se prononcer sur la souveraineté dès le premier mandat.
Écoutez le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, expliquer pourquoi l'indépendance du Québec est une priorité pour son parti au micro de Patrick Lagacé.
«Ce n'est pas que le Parti québécois veut organiser un référendum. Le Parti québécois, constatant l'échec sur toute la ligne de la CAQ d'obtenir gain de cause dans ce qui a de vital pour le Québec, sur le plan financier, sur plan de la langue, de la culture, sur les questions migratoires, sur les questions internationales... constatant l'échec, c'est l'indépendance qu'on veut, on veut devenir un pays normal.»
Paul St-Pierre Plamondon parle également de la laïcité, du projet de constitution, des priorités de l'Assemblée nationale versus celle des Québécois, des négociations avec les médecins et du droit de grève des syndicats.