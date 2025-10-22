Déposées mercredi

C'est ce mercredi que Québec va déposer ses nouvelles offres aux fédérations de médecins.
Selon les informations de Louis Lacroix, le gouvernement juge que la médiation, bien qu'elle n'ait pas fonctionné, a tout de même permis de faire des progrès.
Écoutez le chroniqueur politique discuter des négociations entre le gouvernement Legault et les fédérations de médecins au micro de Patrick Lagacé.
«On me parle d'un pas vers les médecins pour reprendre les négociations et qu'on dépose une entente parce qu'on veut s'entendre. [...] Sauf qu'on m'a aussi dit qu'il n'est pas question de faire des concessions sur les enjeux principaux, c'est-à-dire de lier une partie de la rémunération à la performance des médecins et de changer complètement le mode de rémunération. La base du projet de loi 106, ça va rester.»
Louis Lacroix donne également un exemple flagrant du mauvais climat qui règne dans le milieu de la santé en raison des négociations tendues avec Québec.
Autres sujets abordés
- Autre sondage, autre mauvaise nouvelle pour le premier ministre François Legault;
- Pablo Rodriguez veut signer la constitution... de 1982.