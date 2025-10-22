Déposées mercredi

C'est ce mercredi que Québec va déposer ses nouvelles offres aux fédérations de médecins.

Selon les informations de Louis Lacroix, le gouvernement juge que la médiation, bien qu'elle n'ait pas fonctionné, a tout de même permis de faire des progrès.

Écoutez le chroniqueur politique discuter des négociations entre le gouvernement Legault et les fédérations de médecins au micro de Patrick Lagacé.