Dont le 29 novembre face aux Canadiens

Faites-vous partie de ceux qui souhaitent revivre un match Canadiens-Nordiques? Votre souhait sera en quelque sorte exaucé le 29 novembre prochain.

L'Avalanche du Colorado a annoncé que ses joueurs porteront le chandail des Nordiques de Québec à sept occasions cette saison.

L'organisation dit vouloir rendre hommage au passé.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette initiative à l'émission Lagacé le matin. Selon lui, il s'agit d'un affront envers les gens de Québec.

Autre sujet abordé