Société
Sondage SOM-La Presse

Série d'annonces de François Legault: «Le gâteau ne prend pas»

par 98.5

0:00
16:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2025 06:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Ça continue de mal aller pour le premier ministre François Legault. Un nouveau sondage SOM-La Presse démontre que 74 % des Québécois souhaitent son départ.

De ce nombre, 31 % croient qu'il devrait démissionner avant la fin de son mandat.

Écoutez Patrick Lagacé commenter ce sondage et une foule de sujets dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi. 

«On le voit très impopulaire, ce sont des records d'impopularité, et tout ça survient dans la foulée d'une série d'annonces de François Legault. Le premier ministre qui veut mettre de l'emphase sur la laïcité, sur l'identité, sur la loi et l'ordre. Mais, le gâteau ne prend pas.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Guerre commerciale avec les États-Unis: «Il y a des échos positifs à Ottawa»;
  • Bond de l'inflation en septembre;
  • Autre grève à venir à la STM;
  • La grogne face aux pistes cyclables et la campagne électorale municipale;
  • La vérificatrice générale du Canada blâme l'Agence du revenu du Canada pour ses renseignements inexacts;
  • Pierre Poilievre suscite la grogne au sein de son propre parti;
  • La tape et la fessée beaucoup moins utilisées par les parents.

