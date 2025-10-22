Ça continue de mal aller pour le premier ministre François Legault. Un nouveau sondage SOM-La Presse démontre que 74 % des Québécois souhaitent son départ.

De ce nombre, 31 % croient qu'il devrait démissionner avant la fin de son mandat.

