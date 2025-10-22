 Aller au contenu
Justice et faits divers
Grand Montréal

Arrestation au métro Longueuil et un bâtiment visé par des malfaiteurs

le 22 octobre 2025 05:59

Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté mardi soir sur le quai d'embarquement du métro Longueuil alors qu'il tenait dans ses mains une arme à plomb.

Des citoyens inquiets ont contacté le 911. L'incident n'a toutefois pas fait de blessé. L'individu pourrait faire face à une accusation de possession d'arme dans un dessein dangereux.

À Montréal, un bâtiment commercial du secteur Rivières-des-Prairies a été la cible de malfaiteurs pour une deuxième fois en deux soirs. Les autorités sont intervenues pour une autre tentative d'incendie criminel.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur les évènements survenus mardi soir au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Une fillette d'un an retrouvé en Ontario après une alerte Amber

