Moment émotif

L'ancien capitaine des Bruins de Boston, Brad Marchand, était de retour au TD Garden mardi soir, mais cette fois, dans l'uniforme des Panthers de la Floride.

L'organisation lui a préparé un hommage qui a mené à une ovation monstre. Brad Marchand a d'ailleurs laissé couler quelques larmes, lui qui était très ému.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque qui revient sur ce moment et qui discute des autres matchs dans la LNH au micro de Patrick Lagacé.

D'ailleurs, le joueur des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews portait fièrement un chandail de Vladimir Guerrero Jr. lors de son arrivée à l'aréna. Rappelons que Guerrero s'était pointé au Rogers Center, avant le match no 7, avec un gilet de l'attaquant vedette des Leafs.

Autres sujets abordés