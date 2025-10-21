Les Blue Jays à la Série mondiale

Les Blue Jays de Toronto sont de retour à la Série mondiale après 32 années.
Écoutez la table ronde de baseball avec l'animateur Mario Langlois, le dépisteur des Phillies de Philadelphie, Alex Agostino, et le dépisteur pour le Québec des Blue Jays de Toronto, Jasmin Roy.
Les sujets discutés
- Une Série mondiale à faire rêver entre les Blue Jays et les Dodgers de Los Angeles;
- Le circuit décisif de Georges Springer;
- Jasmin Roy: «Les Blue Jays, cette année, il y a un héros différent chaque soir»;
- Alex Agostino: «L'addition de Max Scherzer a coûté 15 millions $, mais son départ en séries, ça a valu le 15 millions»;
- Les Blue Jays ont-ils une chance contre les Dodgers?