Hockey
Rappelé par les Canadiens

Joshua Roy va-t-il jouer ou demeurer sur la passerelle?

le 21 octobre 2025 19:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux
Stéphane Leroux / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont rappelé l'attaquant Joshua Roy, du Rocket de Laval.

Comment se déroule son début de saison à Laval? Mario Langlois a posé la question est descripteur des matchs du Roket, Stéphane Leroux, de RDS.

Les sujets discutés

  • L'adaptartion défensive de Joshua Roy avec le Rocket de Laval sous Pascal Vincent et ses performances sur différents trios;
  • Le rappel du défenseur Marc Del Gaizo;
  • Les deux joueurs vont-ils jouer avec les Canadiens durant le voayge dans l'ouest?

 Palais des Sports pour observer Xavier Villeneuve (Armada de Blainville-Boisbriand) et Edgar Shiloh (Tigres de Victoriaville), seuls joueurs LHJMQ avec cote A selon la centrale de recrutement.

