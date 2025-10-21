Rappelé par les Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont rappelé l'attaquant Joshua Roy, du Rocket de Laval.
Comment se déroule son début de saison à Laval? Mario Langlois a posé la question est descripteur des matchs du Roket, Stéphane Leroux, de RDS.
Les sujets discutés
- L'adaptartion défensive de Joshua Roy avec le Rocket de Laval sous Pascal Vincent et ses performances sur différents trios;
- Le rappel du défenseur Marc Del Gaizo;
- Les deux joueurs vont-ils jouer avec les Canadiens durant le voayge dans l'ouest?
Palais des Sports pour observer Xavier Villeneuve (Armada de Blainville-Boisbriand) et Edgar Shiloh (Tigres de Victoriaville), seuls joueurs LHJMQ avec cote A selon la centrale de recrutement.