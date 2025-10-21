Rappelé par les Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont rappelé l'attaquant Joshua Roy, du Rocket de Laval.

Comment se déroule son début de saison à Laval? Mario Langlois a posé la question est descripteur des matchs du Roket, Stéphane Leroux, de RDS.

Les sujets discutés

L'adaptartion défensive de Joshua Roy avec le Rocket de Laval sous Pascal Vincent et ses performances sur différents trios;

Le rappel du défenseur Marc Del Gaizo;

Les deux joueurs vont-ils jouer avec les Canadiens durant le voayge dans l'ouest?

Palais des Sports pour observer Xavier Villeneuve (Armada de Blainville-Boisbriand) et Edgar Shiloh (Tigres de Victoriaville), seuls joueurs LHJMQ avec cote A selon la centrale de recrutement.