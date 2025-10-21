 Aller au contenu
Économie
Six Flags

Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?

par 98.5

le 21 octobre 2025 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
L'avenir du parc d'attractions La Ronde est incertain. / Adobe Stock

L'avenir du parc d'attractions La Ronde est incertain après l'analyse des résultats financiers de son exploitant, Six Flags, qui révèle des difficultés majeures.

L'action du groupe s'est effondrée de 56% depuis janvier et sa dette atteint 5 milliards de dollars.

La question se pose: les jours de Six Flags à Montréal sont-ils comptés?

Le site de La Ronde et de l'Île Sainte-Hélène représente bien plus qu'un simple parc d'attractions, selon Dinu Bumbaru, porte-parole d'Héritage Montréal. Il est un joyau de Montréal et un héritage direct de l'Expo 67.

Écoutez Dinu Bumbaru, porte-parole d'Héritage Montréal, parler de la valeur historique de La Ronde, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il faut une vision d'ensemble du parc Jean-Drapeau, l'Île Sainte-Hélène et La Ronde. C'est un joyau qui doit être au bénéfice de la collectivité et non pas un cimetière de manèges.»

Dinu Bumbaru

