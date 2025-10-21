L'avenir du parc d'attractions La Ronde est incertain après l'analyse des résultats financiers de son exploitant, Six Flags, qui révèle des difficultés majeures.

L'action du groupe s'est effondrée de 56% depuis janvier et sa dette atteint 5 milliards de dollars.

La question se pose: les jours de Six Flags à Montréal sont-ils comptés?

Le site de La Ronde et de l'Île Sainte-Hélène représente bien plus qu'un simple parc d'attractions, selon Dinu Bumbaru, porte-parole d'Héritage Montréal. Il est un joyau de Montréal et un héritage direct de l'Expo 67.

Écoutez Dinu Bumbaru, porte-parole d'Héritage Montréal, parler de la valeur historique de La Ronde, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.