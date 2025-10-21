Conflit de travail

La patience des usagers montréalais est mise à rude épreuve avec l'annonce d'une nouvelle série de grèves des employés d'entretien de la STM.

La grève, prévue tout le mois de novembre, promet des perturbations à l'extérieur des heures de pointe.

Cette situation survient après 100 jours de négociation sans aucun projet de convention ni entente sur la table.

