 Aller au contenu
Société
Conflit de travail

Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2025 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
La commission / Cogeco Média

La patience des usagers montréalais est mise à rude épreuve avec l'annonce d'une nouvelle série de grèves des employés d'entretien de la STM.

La grève, prévue tout le mois de novembre, promet des perturbations à l'extérieur des heures de pointe.

Cette situation survient après 100 jours de négociation sans aucun projet de convention ni entente sur la table.

Écoutez la discussion d'ouverture de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi, à l'émission La commission.

«Dans quelle juridiction sur la planète on négocie pendant 100 jours sans aucun projet de convention, sans obtenir aucune entente sur la table?»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé

  • La victoire des Blue Jays de Toronto.

Vous aimerez aussi

«Il est temps que les élus changent de discours, l'itinérance a changé»
Lagacé le matin
«Il est temps que les élus changent de discours, l'itinérance a changé»
0:00
6:10
Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
Lagacé le matin
Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
0:00
14:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Des risques accrus de collusion?
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Rattrapage
Centres d'appel
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Rattrapage
Camionnage à rabais
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Rattrapage
1000 camionneurs québécois de moins
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
Rattrapage
Une première depuis 1993
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»