Politique provinciale
Sondage SOM-La Presse

Devrait-on se concentrer politiquement sur ce qui vous préoccupe vraiment?

par 98.5

le 21 octobre 2025

Marie-Eve Tremblay
Christian Dufour
Christian Dufour / Cogeco Média

Les Québécois appuient les mesures énoncées par le premier ministre François Legault pour relancer son gouvernement, mais n'en font pas une priorité.

C'est ce qui ressort d'un sondage SOM effectué au cours des derniers jours et dévoilé dans La Presse, qui démontre que la population est en accord avec un resserrement de la laïcité, à la réforme du régime syndical, ainsi qu'aux coupures dans la fonction publique.

Toutes ces idées plaisent particulièrement aux 55 ans et plus, alors que les jeunes de 18 à 24 ans sont plus réfractaires.

Cependant, ces thèmes ne sont pas considérés comme prioritaires pour la dernière année du gouvernement Legault.

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il juge que l'on ne peut pas mettre la laïcité sur le même pied que la santé, mais il ne trouve pas incompatible de s'occuper des deux en même temps.

Les mesures liées à la laïcité ne coûtent rien selon lui et ne demandent qu'une volonté politique.

Il trouve inquiétant que Paul St-Pierre Plamondon s'enferme dans un référendum obligatoire avant 2030, alors que les chiffres sont clairs et que le PQ risque de le perdre.

