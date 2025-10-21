Fuite de renseignements chez Desjardins

Cinq ans après la fuite massive de données personnelles chez Desjardins, environ un million de ces données ont refait surface sur le dark web , suscitant l'inquiétude.

Pour l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, une réutilisation des données était prévisible, mais les informations rapportées récemment posent question.

Écoutez l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse faire le point sur les données de la fuite chez Desjardins qui refont surface, au micro de Patrick Lagacé, mardi.