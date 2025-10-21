Fuite de renseignements chez Desjardins

Cinq ans après la fuite massive de données personnelles chez Desjardins, environ un million de ces données ont refait surface sur le dark web , suscitant l'inquiétude.
Pour l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, une réutilisation des données était prévisible, mais les informations rapportées récemment posent question.
Écoutez l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse faire le point sur les données de la fuite chez Desjardins qui refont surface, au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«[Le lien dans le dark web] semble plus actif. Personne ne veut partager l'information. Il y a juste quelques personnes qui les ont, ces données-là, qui les ont consultées, puis apparemment que ça serait véridique, mais on est plusieurs dans le cercle de la cybersécurité qui se pose des questions: si ce n'est plus disponible, comment ça se fait que c'est juste un échantillon qui est apparu, puis tout d'un coup, hop, ça disparaît?»
Il souligne également un manque d'actions de la part des forces de l'ordre.