 Aller au contenu
Finances personnelles
Fuite de renseignements chez Desjardins

«On va vivre avec le spectre des données qui ont fui» -Steve Waterhouse

par 98.5

0:00
5:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2025 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On va vivre avec le spectre des données qui ont fui» -Steve Waterhouse
Cinq ans après la fuite massive de données personnelles chez Desjardins en 2019, la réapparition d'un million de ces données sur le dark web a fait surface. / Adobe Stock

Cinq ans après la fuite massive de données personnelles chez Desjardins, environ un million de ces données ont refait surface sur le dark web , suscitant l'inquiétude.

Pour l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, une réutilisation des données était prévisible, mais les informations rapportées récemment posent question.

Écoutez l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse faire le point sur les données de la fuite chez Desjardins qui refont surface, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

«[Le lien dans le dark web] semble plus actif. Personne ne veut partager l'information. Il y a juste quelques personnes qui les ont, ces données-là, qui les ont consultées, puis apparemment que ça serait véridique, mais on est plusieurs dans le cercle de la cybersécurité qui se pose des questions: si ce n'est plus disponible, comment ça se fait que c'est juste un échantillon qui est apparu, puis tout d'un coup, hop, ça disparaît?»

Steve Waterhouse

Il souligne également un manque d'actions de la part des forces de l'ordre.

Vous aimerez aussi

«C'est un peu le compromis auquel le gouvernement est parvenu»
Le Québec maintenant
«C'est un peu le compromis auquel le gouvernement est parvenu»
0:00
6:02
Les desserts glacés en spécial cette semaine
Le matin
Les desserts glacés en spécial cette semaine
0:00
6:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
Rattrapage
Cent ans d’histoire: vous m’avez raconté le Québec
Janette Bertrand et le récit d'un Québec où «tout était péché»
La moitié du personnel de soutien scolaire dit être victime de violence physique
Rattrapage
Sondage
La moitié du personnel de soutien scolaire dit être victime de violence physique
«Il est temps que les élus changent de discours, l'itinérance a changé»
Rattrapage
La centralisation des ressources inquiète
«Il est temps que les élus changent de discours, l'itinérance a changé»
«C'est vraiment un concept d'équipe cette année» -Jasmin Roy
Rattrapage
Victoire historique des Blue Jays
«C'est vraiment un concept d'équipe cette année» -Jasmin Roy
Amnistie internationale lance un appel à la vigilance concernant TikTok
Rattrapage
Contenus dépressifs et suicidaires
Amnistie internationale lance un appel à la vigilance concernant TikTok
Kenny Loggins exige le retrait de «Danger Zone» de la vidéo de Donald Trump
Rattrapage
Générée par l'IA
Kenny Loggins exige le retrait de «Danger Zone» de la vidéo de Donald Trump
«C'est long parfois pour une génération voir une équipe gagner»
Rattrapage
Les Blue Jays accèdent à la Série Mondiale
«C'est long parfois pour une génération voir une équipe gagner»
Bijoux subtilisés: «Il y a de fortes chances qu'ils soient détruits»
Rattrapage
Vol au Louvre
Bijoux subtilisés: «Il y a de fortes chances qu'ils soient détruits»
Prédire aux sous près les coûts d'un projet informatique? «Impossible à faire»
Rattrapage
Témoignage devant la Commission Gallant
Prédire aux sous près les coûts d'un projet informatique? «Impossible à faire»
Poilievre sous le feu des critiques conservatrices pour ses propos sur Trudeau
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Poilievre sous le feu des critiques conservatrices pour ses propos sur Trudeau
«Après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire» -Manon Massé
Rattrapage
Elle mettra fin à sa carrière politique en 2026
«Après 12 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire» -Manon Massé
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
Rattrapage
Fuite de renseignements chez Desjardins
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
Rattrapage
Déposé en novembre
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment
Rattrapage
Encore beaucoup de réactions
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment