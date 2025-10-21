Fuite de renseignements chez Desjardins

Les données volées lors de la fuite massive de données personnelles chez Desjardins en 2019 circulent toujours sur le dark web, soulevant des inquiétudes. Même si le service de surveillance d'Equifax offert est arrivé à échéance, il existe des moyens efficaces pour se protéger contre les vols d'identité.

La solution la plus simple et la plus efficace pour éviter les problèmes est de verrouiller son dossier de crédit auprès des deux agences principales: Equifax et TransUnion.

Au Québec, ce service de verrouillage est offert gratuitement, un avantage unique au Canada.

Écoutez Marie-Eve Fournier proposer plusieurs solutions pour mieux se protéger contre la fuite de données chez Desjardins, au micro de Patrick Lagacé, mardi.