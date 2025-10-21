 Aller au contenu
Fuite de renseignements chez Desjardins

Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?

Lagacé le matin

le 21 octobre 2025 07:30

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Des données encore sur le web clandestin: comment se protéger?
Les données volées lors de la fuite massive de données personnelles chez Desjardins en 2019 circulent toujours sur le dark web / La Presse Canadienne

Les données volées lors de la fuite massive de données personnelles chez Desjardins en 2019 circulent toujours sur le dark web, soulevant des inquiétudes. Même si le service de surveillance d'Equifax offert est arrivé à échéance, il existe des moyens efficaces pour se protéger contre les vols d'identité.

La solution la plus simple et la plus efficace pour éviter les problèmes est de verrouiller son dossier de crédit auprès des deux agences principales: Equifax et TransUnion.

Au Québec, ce service de verrouillage est offert gratuitement, un avantage unique au Canada.

Écoutez Marie-Eve Fournier proposer plusieurs solutions pour mieux se protéger contre la fuite de données chez Desjardins, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

«Quand on verrouille son dossier de crédit, il n'y a personne qui peut faire un prêt en notre nom, qui peut ouvrir une nouvelle carte de crédit ou s'acheter une auto.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Lutte contre la fraude: Ottawa annonce une nouvelle agence.

