 Aller au contenu
Politique
Déposé en novembre

Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?

par 98.5

0:00
9:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 octobre 2025 07:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Laïcité: a-t-on besoin de la clause dérogatoire dans le projet de loi?
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

La clause dérogatoire fait l'objet de contestation devant la Cour suprême à la suite du projet de loi 21. Maintenant que le gouvernement Legault doit présenter son projet de loi pour renforcer la laïcité cet automne, doit-elle être incluse d'emblée?

C'est la question qui se pose au sein du gouvernement de la CAQ présentement.

Écoutez la chronique de Louis Lacroix au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«La question c'est, si on présente le projet de loi comme ça, est-ce que ça peut passer ou est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une contestation devant les tribunaux? Tu attends la décision du tribunal et après ça, si la décision ne fait pas ton affaire, tu sors la clause dérogatoire et tu peux appliquer le projet de loi pendant cinq ans.»

Louis Lacroix

Il commente également les résultats du sondage SOM-La Presse qui démontrent que plusieurs Québécois sont en accord avec le premier ministre François Legault concernant la laïcité, notamment l'interdiction des prières de rue.

Autres sujets abordés

  • Les contrôleurs routiers seront finalement armés;
  • Québec prépare une nouvelle offre pour les médecins.

Vous aimerez aussi

«Il y a une crainte au sujet de l’immigration qui est légitime»
La commission
«Il y a une crainte au sujet de l’immigration qui est légitime»
0:00
9:35
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
Signé Lévesque
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
0:00
6:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment
Rattrapage
Encore beaucoup de réactions
Vol au Louvre: les réseaux sociaux s'enflamment
«Il n'en manque que quatre» -Vladimir Guerrero Jr
Rattrapage
Les Blue Jays en Série mondiale
«Il n'en manque que quatre» -Vladimir Guerrero Jr
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mardi 21 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du mardi 21 octobre
20 ans plus tard, la question demeure: «Qui a tué les Expos de Montréal?»
Rattrapage
Documentaire disponible sur Netflix
20 ans plus tard, la question demeure: «Qui a tué les Expos de Montréal?»
Les idées de la CAQ sont «populaires, mais pas prioritaires»
Rattrapage
Sondage SOM-La Presse
Les idées de la CAQ sont «populaires, mais pas prioritaires»
Kidnappé et torturé: «Le crime est atroce et complètement gratuit»
Rattrapage
Un homme écope de 5 ans de prison
Kidnappé et torturé: «Le crime est atroce et complètement gratuit»
Direction Série mondiale pour les Blue Jays!
Rattrapage
Pour la première fois depuis 1993
Direction Série mondiale pour les Blue Jays!
Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»
Rattrapage
Vidéo
Troisième «one-woman show»
Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»
Regarder13:07Patrick Lagacé
L'immigration est essentielle, selon les trois candidats à la mairie de Montréal
Rattrapage
Des déclarations, mais peu d'actions?
L'immigration est essentielle, selon les trois candidats à la mairie de Montréal
Répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers des locataires
Rattrapage
Une directive imminente
Répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers des locataires
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
Rattrapage
«Histoires de repêchage» de Mathias Brunet
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Rattrapage
Tendance douteuse sur TikTok
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
400ᵉ de l'émission «En direct de l'univers»: «Une soirée exceptionnelle»
Rattrapage
Un grand spécial animé par France Beaudoin
400ᵉ de l'émission «En direct de l'univers»: «Une soirée exceptionnelle»
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
Rattrapage
La mafia s’enrichit sur le dos des grands-parents
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche