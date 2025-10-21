Déposé en novembre

La clause dérogatoire fait l'objet de contestation devant la Cour suprême à la suite du projet de loi 21. Maintenant que le gouvernement Legault doit présenter son projet de loi pour renforcer la laïcité cet automne, doit-elle être incluse d'emblée?

C'est la question qui se pose au sein du gouvernement de la CAQ présentement.

Écoutez la chronique de Louis Lacroix au micro de Patrick Lagacé, mardi.