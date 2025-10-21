Déposé en novembre

La clause dérogatoire fait l'objet de contestation devant la Cour suprême à la suite du projet de loi 21. Maintenant que le gouvernement Legault doit présenter son projet de loi pour renforcer la laïcité cet automne, doit-elle être incluse d'emblée?
C'est la question qui se pose au sein du gouvernement de la CAQ présentement.
Écoutez la chronique de Louis Lacroix au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«La question c'est, si on présente le projet de loi comme ça, est-ce que ça peut passer ou est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une contestation devant les tribunaux? Tu attends la décision du tribunal et après ça, si la décision ne fait pas ton affaire, tu sors la clause dérogatoire et tu peux appliquer le projet de loi pendant cinq ans.»
Il commente également les résultats du sondage SOM-La Presse qui démontrent que plusieurs Québécois sont en accord avec le premier ministre François Legault concernant la laïcité, notamment l'interdiction des prières de rue.
Autres sujets abordés
- Les contrôleurs routiers seront finalement armés;
- Québec prépare une nouvelle offre pour les médecins.