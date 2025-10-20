Vladimir Guerrero est en feu

Les Blue Jays de Toronto peuvent accéder à la Série mondiale, lundi soir, en disputant la victoire au Mariners de Seattle dans le septième match de la série de championnat de la Ligue américaine.

Écoutez Jasmin Roy, dépisteur des Blue Jays de Toronto au Québec, discuter de l’engouement des Québécois pour les Blue Jays et du match de lundi soir avec Mario Langlois

Les sujets discutés