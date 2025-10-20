 Aller au contenu
Baseball
Vladimir Guerrero est en feu

«Vladimir, cette année, il livre la marchandise» -Jasmin Roy

par 98.5 sports

le 20 octobre 2025 18:49

Mario Langlois
Jasmin Roy. / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto peuvent accéder à la Série mondiale, lundi soir, en disputant la victoire au Mariners de Seattle dans le septième match de la série de championnat de la Ligue américaine.

Écoutez Jasmin Roy, dépisteur des Blue Jays de Toronto au Québec, discuter de l’engouement des Québécois pour les Blue Jays et du match de lundi soir avec Mario Langlois

Les sujets discutés

  • L'engouement des Blue Jays pour les Québécois;
  • La performance du jeune lanceur Trey Yesavage;
  • Vladimir Guerrero Jr. domine la série au bâton et en défensive;
  • Les chances de Blue Jays dans le match de ce soir.

