Virage culturel pour la télé québécoise

Deux nouveaux magazines culturels seront lancés au Québec: l’un sur TVA, animé par Jean-Philippe Dion, l’autre sur Crave et Noovo, animé par Marie-Josée Gauvin.

Écoutez Marie-Josée Gauvin commenter l'annonce qui la touche au micro de Catherine Beauchamp.

Elle souligne l’importance de promouvoir la culture québécoise, d’intégrer l’actualité culturelle et de favoriser l’échange intergénérationnel, tout en s’inspirant de l’émission Flash.