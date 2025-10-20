 Aller au contenu
Arts et spectacles
Virage culturel pour la télé québécoise

«On veut vraiment que ça soit un magazine d'information culturelle»

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2025 16:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Deux nouveaux magazines culturels seront lancés au Québec: l’un sur TVA, animé par Jean-Philippe Dion, l’autre sur Crave et Noovo, animé par Marie-Josée Gauvin.

Écoutez Marie-Josée Gauvin commenter l'annonce qui la touche au micro de Catherine Beauchamp.

Elle souligne l’importance de promouvoir la culture québécoise, d’intégrer l’actualité culturelle et de favoriser l’échange intergénérationnel, tout en s’inspirant de l’émission Flash.

Marie-Josée Gauvin

Le magazine vise à mettre en lumière les artistes locaux et internationaux, avec une diffusion prévue au printemps 2026.

