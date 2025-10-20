Sa chanson utilisée dans une vidéo controversée

Le président américain Donald Trump a publié samedi soir une vidéo controversée générée par l'intelligence artificielle. On voit le président à bord d'un jet, couronne à la tête, en train de lâcher une matière brune sur les manifestants réunis pour le «No King Day».

La chanson utilisée, «Danger Zone», est celle de Kenny Loggins, qui a réagi en demandant qu'elle soit retirée de la vidéo. L'artiste souligne que c'est une utilisation non autorisée et qu'il aurait refusé que le président l'utilise.

Écoutez Catherine Brisson qui souligne que ce n'est pas la première fois que des artistes demandent au président américain de cesser d'utiliser leur chanson.

