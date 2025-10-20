Les Québécois n'en veulent pas, selon un sondage

Un autre sondage Léger publié en fin de semaine par le Journal de Montréal démontre qu'une majorité de Québécois ne souhaitent pas la tenue d'un troisième référendum sur la souveraineté du Québec.
Quels arguments devrait utiliser le Parti Québécois pour convaincre la population de voter oui?
Écoutez Alex Boissonneault, député du Parti Québécois dans Arthabaska-L'Érable, aborder la question au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Il souligne que le parti est loin de perdre espoir devant ce sondage.
«On est passé par une période de gel par rapport à la question nationale avec la CAQ et un gouvernement libéral qui était fédéraliste, l'option de la souveraineté a été mise sur la glace et là, on a une espèce de printemps. Moi, où je vois du positif, c'est que le printemps qu'on amène, où il y a un dégel, il y a un moment de fond, qui fait que les gens nous écoutent. Il y a cinq ans, quand on parlait de souveraineté au Parti Québécois, les gens ne nous écoutaient pas. Là, il y a un dialogue qui est en train de s'amorcer.»