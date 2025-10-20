Les Québécois n'en veulent pas, selon un sondage

Un autre sondage Léger publié en fin de semaine par le Journal de Montréal démontre qu'une majorité de Québécois ne souhaitent pas la tenue d'un troisième référendum sur la souveraineté du Québec.

Quels arguments devrait utiliser le Parti Québécois pour convaincre la population de voter oui?

Écoutez Alex Boissonneault, député du Parti Québécois dans Arthabaska-L'Érable, aborder la question au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il souligne que le parti est loin de perdre espoir devant ce sondage.