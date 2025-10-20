D'un sondage à l'autre

Une majorité de Québécois ne souhaite pas la tenue d'un troisième référendum sur la souveraineté du Québec.

C'est ce qui ressort d'un autre sondage publié en fin de semaine dans le Journal de Montréal. 30 ans après la défaite du Oui en 1995, le coup de sonde démontre que la souveraineté n'est toujours pas une priorité pour les Québécois.

Si un référendum sur la souveraineté s'était déroulé cet automne, le camp du Non aurait obtenu une nette victoire, avec presque deux fois plus d’appuis à 65% que le camp du Oui à 35%.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.