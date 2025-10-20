 Aller au contenu
Politique provinciale
D'un sondage à l'autre

Souveraineté: «Les Québécois n'en veulent pas de référendum»

par 98.5

0:00
11:25

Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2025 12:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Souveraineté: «Les Québécois n'en veulent pas de référendum»
Une majorité de Québécois ne souhaite pas la tenue d'un troisième référendum sur la souveraineté du Québec. / La Presse Canadienne

Une majorité de Québécois ne souhaite pas la tenue d'un troisième référendum sur la souveraineté du Québec.

C'est ce qui ressort d'un autre sondage publié en fin de semaine dans le Journal de Montréal. 30 ans après la défaite du Oui en 1995, le coup de sonde démontre que la souveraineté n'est toujours pas une priorité pour les Québécois.

Si un référendum sur la souveraineté s'était déroulé cet automne, le camp du Non aurait obtenu une nette victoire, avec presque deux fois plus d’appuis à 65% que le camp du Oui à 35%.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger 360, discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«La souveraineté est toujours dans des taux très faibles, mais le sondage démontre qu'il y a vraiment des difficultés. Quand on demande si elle est souhaitable? 31 % disent oui. Est-ce qu'elle faisable, est-ce que le Québec a les moyens financiers? 28 % disent oui. Et pensez-vous que la souveraineté va se faire? 29 % disent oui. Le souhaitable, le faisable, le probable... C'est toujours autour de 28-30%. Ça ne fait pas un mouvement souverainiste fort.»

Jean-Marc Léger

La seule bonne nouvelle pour le camp du Oui, selon Jean-Marc Léger? La montée du souverainisme chez les jeunes.

Vous aimerez aussi

Constitution du Québec: Simon Jolin-Barrette tend la main aux oppositions
Le Québec maintenant
Constitution du Québec: Simon Jolin-Barrette tend la main aux oppositions
0:00
10:06
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Lagacé le matin
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
0:00
13:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est la casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est la casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
3e référendum: «Le positif, c'est qu'il existe un dialogue»
Rattrapage
Les Québécois n'en veulent pas, selon un sondage
3e référendum: «Le positif, c'est qu'il existe un dialogue»
Gardien partant: «Si Montembeault avait eu une bonne sortie, il aurait joué»
Rattrapage
Dobes devant les buts pour le duel CH-Sabres
Gardien partant: «Si Montembeault avait eu une bonne sortie, il aurait joué»
Collaboration Laval-Longueuil: «C'est la chose intelligente à faire»
Rattrapage
Hausse des coûts de construction
Collaboration Laval-Longueuil: «C'est la chose intelligente à faire»
Contrôleurs routiers armés: «Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ça»
Rattrapage
Le gouvernement doit en faire l'annonce sous peu
Contrôleurs routiers armés: «Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ça»
Après un été sans pluie, aura-t-on un hiver sans neige?
Rattrapage
Météo
Après un été sans pluie, aura-t-on un hiver sans neige?
«Ça faisait beaucoup d'ombre à la famille royale» -Marie Billon
Rattrapage
Le prince Andrew perd ses titres de noblesse
«Ça faisait beaucoup d'ombre à la famille royale» -Marie Billon
Les garderies non subventionnées «en pleine chute libre»
Rattrapage
Nouveau portail d'inscription
Les garderies non subventionnées «en pleine chute libre»
«Il n'y a pas d'avancement depuis l'arrivée de Mark Carney» -Julie White
Rattrapage
Négos tarifaires avec Donald Trump
«Il n'y a pas d'avancement depuis l'arrivée de Mark Carney» -Julie White