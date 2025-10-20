 Aller au contenu
Société
Le gouvernement doit en faire l'annonce sous peu

Contrôleurs routiers armés: «Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ça»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 20 octobre 2025 12:16

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un camion traverse un poste de contrôle / La Presse Canadienne

Le gouvernement Legault serait sur le point d'autoriser le port d'arme pour les contrôleurs routiers. Le ministre des Transports Jonatan Julien doit en faire l'annonce prochainement, selon des médias.

La mesure était réclamée depuis longtemps, d'autant plus que les contrôleurs routiers sont confinés aux pesées routières depuis le printemps dernier en raison d'une décision du Tribunal administratif du travail.

Écoutez Jean-Claude Daignault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, réagir au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi.

«On va attendre l'annonce officielle. On avait déjà ce type d'entente là en avril de l'année dernière avec la ministre des Transports et elle avait été suspendue par le bureau du premier ministre. Je vais me garder une réserve, mais je suis quand même content.»

Jean-Claude Daignault

Jean-Claude Daignault aborde aussi la suite des choses, notamment les formations qui seront nécessaires.

