Le gouvernement doit en faire l'annonce sous peu

Le gouvernement Legault serait sur le point d'autoriser le port d'arme pour les contrôleurs routiers. Le ministre des Transports Jonatan Julien doit en faire l'annonce prochainement, selon des médias.

La mesure était réclamée depuis longtemps, d'autant plus que les contrôleurs routiers sont confinés aux pesées routières depuis le printemps dernier en raison d'une décision du Tribunal administratif du travail.

Écoutez Jean-Claude Daignault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, réagir au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi.