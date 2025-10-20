 Aller au contenu
Société
Une directive imminente

Répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers des locataires

par 98.5

0:00
6:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 octobre 2025 09:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers des locataires
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

À l'occasion de son commentaire, lundi matin, Luc Ferrandez aborde une directive imminente permettant aux propriétaires de répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers de leurs locataires.

Soutenant que c'est un montant très faible, la tendance risque de demeurer à l'éviction des locataires en place afin de louer beaucoup plus cher ensuite à de nouvelles personnes pour rentabiliser les investissements plus rapidement que par la directive dont il est question.

Luc en appelle ainsi à un programme massif de construction afin de contrecarrer un peu les effets pervers de la crise du logement.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Vous aimerez aussi

Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
Radio textos
Est-ce que Jack L'Éventreur a étudié à l’université McGill?
0:00
14:37
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
La commission
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
0:00
2:57

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»
Rattrapage
Vidéo
Troisième «one-woman show»
Mariana Mazza: «Une vieille bourgeoise de 65 ans qui a le foie gras»
Regarder13:07Patrick Lagacé
L'immigration est essentielle, selon les trois candidats à la mairie de Montréal
Rattrapage
Des déclarations, mais peu d'actions?
L'immigration est essentielle, selon les trois candidats à la mairie de Montréal
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
Rattrapage
«Histoires de repêchage» de Mathias Brunet
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Rattrapage
Tendance douteuse sur TikTok
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
400ᵉ de l'émission «En direct de l'univers»: «Une soirée exceptionnelle»
Rattrapage
Un grand spécial animé par France Beaudoin
400ᵉ de l'émission «En direct de l'univers»: «Une soirée exceptionnelle»
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
Rattrapage
La mafia s’enrichit sur le dos des grands-parents
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
Référendum sur la souveraineté: le «Non» l’emporterait haut la main
Rattrapage
Si un vote avait lieu aujourd’hui...
Référendum sur la souveraineté: le «Non» l’emporterait haut la main
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Rattrapage
Le modèle québécois s'en va-t-il dans le mur?
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Panne mondiale pour les services d’Amazon Web services
Rattrapage
Services infonuagiques
Panne mondiale pour les services d’Amazon Web services
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
Rattrapage
Stupéfaction dans l'Hexagone
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
«Pour la semaine, à Montréal, on pourrait atteindre 50 mm de pluie»
Rattrapage
Météo
«Pour la semaine, à Montréal, on pourrait atteindre 50 mm de pluie»
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Rattrapage
Vidéo
Une colère profonde
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Regarder13:04Patrick Lagacé
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Rattrapage
Flambée de l'action LVMH à Paris
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Est-ce la fin du processus de médiation entre le gouvernement et les médecins?
Rattrapage
Chronique politique
Est-ce la fin du processus de médiation entre le gouvernement et les médecins?