À l'occasion de son commentaire, lundi matin, Luc Ferrandez aborde une directive imminente permettant aux propriétaires de répercuter 5% du coût des rénovations sur les loyers de leurs locataires.

Soutenant que c'est un montant très faible, la tendance risque de demeurer à l'éviction des locataires en place afin de louer beaucoup plus cher ensuite à de nouvelles personnes pour rentabiliser les investissements plus rapidement que par la directive dont il est question.

Luc en appelle ainsi à un programme massif de construction afin de contrecarrer un peu les effets pervers de la crise du logement.

