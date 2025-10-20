«Histoires de repêchage» de Mathias Brunet

Dans Histoires de repêchage, publié chez Ovation médias, le journaliste Mathias Brunet explore les coulisses du repêchage de la LNH, notamment à travers des témoignages de Kent Hughes, Mathieu Darche et Daniel Brière.

Le livre met en lumière des anecdotes croustillantes, comme l’implication du célèbre comédien Will Smith pour attirer Vincent Lecavalier dans l'équipe de clients de Kent Hughes.

L'ouvrage aborde aussi le côté humain et parfois ingrat du métier de recruteur, tout en illustrant la passion québécoise pour le hockey.

