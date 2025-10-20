 Aller au contenu
Hockey
«Histoires de repêchage» de Mathias Brunet

Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG

par 98.5

0:00
8:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 octobre 2025 09:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Sans Will Smith, pas de Vincent Lecavalier... et pas de Kent Hughes comme DG
Dans Histoires de repêchage, publié chez Ovation médias, le journaliste Mathias Brunet explore les coulisses du repêchage de la LNH. / Renaud-Bray / Ovation médias

Dans Histoires de repêchage, publié chez Ovation médias, le journaliste Mathias Brunet explore les coulisses du repêchage de la LNH, notamment à travers des témoignages de Kent Hughes, Mathieu Darche et Daniel Brière.

Le livre met en lumière des anecdotes croustillantes, comme l’implication du célèbre comédien Will Smith pour attirer Vincent Lecavalier dans l'équipe de clients de Kent Hughes.

L'ouvrage aborde aussi le côté humain et parfois ingrat du métier de recruteur, tout en illustrant la passion québécoise pour le hockey.

Écoutez le journaliste et auteur Mathias Brunet à propos de son nouveau livre, Histoires de repêchage, lundi matin, en compagnie de Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.

