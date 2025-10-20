Trente ans après le référendum de 1995, le rêve d’indépendance semble bien loin des priorités des Québécois.

Selon un nouveau sondage Léger publié dans Le Journal de Montréal, le camp du «Non» l’emporterait haut la main si un vote avait lieu aujourd’hui.

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, aurait donc toute une pente à remonter pour éviter l’échec d’un troisième référendum.

Si un référendum sur la souveraineté s'était déroulé cet automne, le camp du Non aurait obtenu une nette victoire, avec presque deux fois plus d’appuis (65%) que le camp du «Oui» (35%), selon un sondage Léger / Le Journal.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il soutient que la stratégie souverainiste dépend souvent d’une réaction à des événements fédéraux et que la cohérence du chef du PQ attire le vote d’insatisfaction envers la CAQ de François Legault, malgré la faible popularité de la souveraineté.