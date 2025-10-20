Services infonuagiques

Une panne mondiale a affecté les services d’Amazon Web services, la plateforme infonuagique du géant américain, dans la nuit de dimanche à lundi. Plusieurs applications populaires, dont Snapchat et Fortnite ont été touchées.

Écoutez l'expert en cybersécurité et PDG de EVA Technologies, Éric Parent, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La cause semble provenir d'une erreur de configuration ou de maintenance, mais le spécialiste souligne qu'il ne semble pas y avoir de preuve d'attaque malveillante.