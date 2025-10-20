 Aller au contenu
Justice et faits divers
Violence conjugale

Des centaines de personnes marchent en mémoire de Gabie Renaud

par 98.5

0:00
4:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 octobre 2025 06:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Des centaines de personnes marchent en mémoire de Gabie Renaud
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi devant le poste de police de Saint-Jérôme en mémoire de Gabie Renaud, cette jeune femme de 43 ans qui aurait été tuée le 7 septembre dans un contexte de violence conjugale et qui a été retrouvée sans vie dans son appartement trois semaines plus tard.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que les participants réclament la fin des peines «bonbons», de même que la création d'un registre public des personnes condamnées pour violence conjugale. On souhaite aussi que la surveillance des libérations conditionnelles et des bracelets anti-rapprochements soit améliorée.

Autres sujets traités:

  • Un automobiliste est entré en collision avec un véhicule de la Sûreté du Québec, samedi matin, à Montréal;
  • Un homme meurt après une chute sur le mont Saint-Hilaire.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un mandat d’arrêt pancanadien contre l'entrepreneur Jean-François Malo
Lagacé le matin
Un mandat d’arrêt pancanadien contre l'entrepreneur Jean-François Malo
0:00
6:24
Un boxeur amateur admet avoir tué un homme d’un seul coup de poing
Lagacé le matin
Un boxeur amateur admet avoir tué un homme d’un seul coup de poing
0:00
7:16

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Tendance douteuse sur TikTok
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
La mafia s’enrichie sur le dos des grands-parents
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
Référendum sur la souveraineté: le «Non» l’emporterait haut la main
Si un vote avait lieu aujourd’hui...
Référendum sur la souveraineté: le «Non» l’emporterait haut la main
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Le modèle québécois s'en va-t-il dans le mur?
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Panne mondiale pour les services d’Amazon Web services
Services infonuagiques
Panne mondiale pour les services d’Amazon Web services
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
Stupéfaction dans l'Hexagone
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
«Pour la semaine, à Montréal, on pourrait atteindre 50 mm de pluie»
Météo
«Pour la semaine, à Montréal, on pourrait atteindre 50 mm de pluie»
Vidéo
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Une colère profonde
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Regarder13:04Patrick Lagacé
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Flambée de l'action LVMH à Paris
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Est-ce la fin du processus de médiation entre le gouvernement et les médecins?
Chronique politique
Est-ce la fin du processus de médiation entre le gouvernement et les médecins?
AWS, plateforme infonuagique d'Amazon, touchée par une panne
Snaptchat, Prime Video, Fortnite sont touchés
AWS, plateforme infonuagique d'Amazon, touchée par une panne
Spécial «sous-marin» | L'énigme du lundi 20 octobre
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du lundi 20 octobre
«La voisine idéale»: un regard sur une «Karen» en puissance
Tensions raciales et sociales
«La voisine idéale»: un regard sur une «Karen» en puissance
Santé: le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé
Tour d'horizon de l'actualité
Santé: le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00