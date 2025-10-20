Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi devant le poste de police de Saint-Jérôme en mémoire de Gabie Renaud, cette jeune femme de 43 ans qui aurait été tuée le 7 septembre dans un contexte de violence conjugale et qui a été retrouvée sans vie dans son appartement trois semaines plus tard.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que les participants réclament la fin des peines «bonbons», de même que la création d'un registre public des personnes condamnées pour violence conjugale. On souhaite aussi que la surveillance des libérations conditionnelles et des bracelets anti-rapprochements soit améliorée.

