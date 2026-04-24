L'avenir de l'ancien hippodrome Blue Bonnets, inoccupé depuis plusieurs années, demeure incertain malgré les efforts répétés des administrations municipales successives.

À l'occasion de sa chronique, vendredi matin, Luc Ferrandez analyse les obstacles majeurs au développement immobilier de ce site stratégique, soulignant que les coûts de construction dépassent actuellement les revenus potentiels de vente ou de location.

La question du désenclavement du secteur est également critique, car l'accès se limite presque exclusivement à l'autoroute Décarie, déjà saturée en permanence.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.