Hockey
Premier trio

«Est-ce que les Canadiens forment l'équipe la plus excitante de la LNH?»

par 98.5

0:00
39:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 octobre 2025 20:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Sébastien Benoit
Sébastien Benoit

et autres

«Est-ce que les Canadiens forment l'équipe la plus excitante de la LNH?»
Premier trio, avec Tony Marinaro, Sébastien Benoit, Mario Langlois, Stéphane Waite. / Cogeco Média

Les joueurs du Premier trio analysent la progression des Canadiens de Montréal, soulignant l’impact du premier trio Suzuki–Caufield–Slafkovsky, l’émergence de jeunes talents comme Lane Hutson et Demidov, et l’amélioration de la défensive sous Martin St-Louis. 

Ils discutent des enjeux autour de Patrick Laine, du jeu de puissance, de la gestion des gardiens et des perspectives de séries éliminatoires, évoquant la possibilité d’un parcours à la Blackhawks de Chicago et la nécessité d’ajouter du poids à l’effectif pour viser la Coupe Stanley d’ici 2027.

Écoutez le Premier trio, vendredi, avec Mario Langlois, Tony Marinaro, Stéphane Waite et leur invité Sébastien Benoit - animateur de télévision, acteur et de radio - discuter hockey pendant une heure.

