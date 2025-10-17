Les joueurs du Premier trio analysent la progression des Canadiens de Montréal, soulignant l’impact du premier trio Suzuki–Caufield–Slafkovsky, l’émergence de jeunes talents comme Lane Hutson et Demidov, et l’amélioration de la défensive sous Martin St-Louis.

Ils discutent des enjeux autour de Patrick Laine, du jeu de puissance, de la gestion des gardiens et des perspectives de séries éliminatoires, évoquant la possibilité d’un parcours à la Blackhawks de Chicago et la nécessité d’ajouter du poids à l’effectif pour viser la Coupe Stanley d’ici 2027.

Écoutez le Premier trio, vendredi, avec Mario Langlois, Tony Marinaro, Stéphane Waite et leur invité Sébastien Benoit - animateur de télévision, acteur et de radio - discuter hockey pendant une heure.