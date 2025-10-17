Couples sans enfant

Au Canada, un tiers des personnes âgées entre 15 et 49 ans n'ont pas l'intention d'avoir d'enfants, selon Statistique Canada.

Ce choix est-il motivé par une quête de bien-être personnel ou par la peur des contraintes parentales?

Certains couples décident même d'avoir un animal au lieu d'un enfant.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, discuter de la parentalité au micro de Marie-Eve Tremblay, vendredi.