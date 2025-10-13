 Aller au contenu
Star système
Éric Lapointe revient sur ses 30 ans de carrière

«La dernière que j'ai été sobre aussi longtemps, j'avais 12 ans»

par 98.5

0:00
18:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 octobre 2025 10:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«La dernière que j'ai été sobre aussi longtemps, j'avais 12 ans»
Éric Lapointe parle de sa condamnation pour violence conjugale et la traversée du désert qui s'en est suivie, ainsi que ses trente ans de carrière. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Après trente ans de carrière et plus d’un million de disques vendus, Éric Lapointe est un artiste qui polarise encore le public.

L'annonce d'une série documentaire sur l'interprète des succès Loadé comme un gun et Moman a d'ailleurs particulièrement fait réagir.

Écoutez l'artiste aborder avec Patrick Lagacé sa condamnation pour violence conjugale et la traversée du désert qui s'en est suivie, ainsi que ses trente ans de carrière.

«La dernière fois que j'ai été sobre aussi longtemps, j'avais douze ans. Donc, l'alcool a été ma partenaire de vie pendant quarante ans. Le documentaire, à la base, était conçu pour relater trente ans de carrière. Et on ne peut pas parler de trente ans de carrière sans parler des années qui ont précédé, parce que tout est interrelié. Et il y a comme trame de fond, évidemment, mon alcoolisme, et c'est l'univers que j'ai également raconté en chanson pendant trente ans.»

Éric Lapointe

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

77ᵉ Emmy Awards: Jessica Lee Gagné nominée pour la réalisation de Severance
Même le week-end
77ᵉ Emmy Awards: Jessica Lee Gagné nominée pour la réalisation de Severance
0:00
6:42
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
Radio textos
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
0:00
40:09

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
La polarisation, nouvelle grande source d'inquiétude mondiale
Selon une étude d'AXA
La polarisation, nouvelle grande source d'inquiétude mondiale
Match à guichets fermés pour les Alouettes contre Ottawa
Ligue canadienne de football
Match à guichets fermés pour les Alouettes contre Ottawa
Pourquoi certaines chansons nous restent dans la tête?
«Vers d'oreille»
Pourquoi certaines chansons nous restent dans la tête?
«Je sais qu'Arturo Gatti Jr. avait des amis peu fréquentables...» -Jeremy Filosa
Décédé dans des circonstances nébuleuses
«Je sais qu'Arturo Gatti Jr. avait des amis peu fréquentables...» -Jeremy Filosa
Fin des mises à jour Windows 10: «Vous allez être de plus en plus à risque»
Sécurité informatique
Fin des mises à jour Windows 10: «Vous allez être de plus en plus à risque»
«Les gens ne savent pas ce qu'est un ministre» -Éric Dupond-Moretti
«J'ai dit oui» au Théâtre Maisonneuve
«Les gens ne savent pas ce qu'est un ministre» -Éric Dupond-Moretti
«Monsieur Carney est responsable de ses propres engagements électoraux»
Toujours pas d'issue au conflit commercial
«Monsieur Carney est responsable de ses propres engagements électoraux»
Sécheresse au Québec: les demandes pour augmenter les réserves d'eau explosent
Été sans précipitations
Sécheresse au Québec: les demandes pour augmenter les réserves d'eau explosent
Ottawa souhaite tirer avantage du conflit entre Québec et les omnipraticiens
Recrutement de professionnels en Outaouais
Ottawa souhaite tirer avantage du conflit entre Québec et les omnipraticiens
«Israël ne donne pas l'impression de tendre la main aux Palestiniens»
Vers une paix durable au Moyen-Orient?
«Israël ne donne pas l'impression de tendre la main aux Palestiniens»
«Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse»
Pénurie d'eau dans certains secteurs du Québec
«Il va falloir se préparer psychologiquement à payer le prix de la sécheresse»
«J'ai rarement vu l'opposition voter contre le dépôt d'un projet de loi»
Projet de constitution du Québec
«J'ai rarement vu l'opposition voter contre le dépôt d'un projet de loi»
Des nouveautés musicales québécoises pour remplir vos listes de lecture
Découvertes de chez nous
Des nouveautés musicales québécoises pour remplir vos listes de lecture
«Le passé est plein de déceptions pour les espoirs de paix au Moyen-Orient»
Cessez-le-feu à Gaza
«Le passé est plein de déceptions pour les espoirs de paix au Moyen-Orient»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00