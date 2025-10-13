Éric Lapointe revient sur ses 30 ans de carrière

Après trente ans de carrière et plus d’un million de disques vendus, Éric Lapointe est un artiste qui polarise encore le public.
L'annonce d'une série documentaire sur l'interprète des succès Loadé comme un gun et Moman a d'ailleurs particulièrement fait réagir.
Écoutez l'artiste aborder avec Patrick Lagacé sa condamnation pour violence conjugale et la traversée du désert qui s'en est suivie, ainsi que ses trente ans de carrière.
«La dernière fois que j'ai été sobre aussi longtemps, j'avais douze ans. Donc, l'alcool a été ma partenaire de vie pendant quarante ans. Le documentaire, à la base, était conçu pour relater trente ans de carrière. Et on ne peut pas parler de trente ans de carrière sans parler des années qui ont précédé, parce que tout est interrelié. Et il y a comme trame de fond, évidemment, mon alcoolisme, et c'est l'univers que j'ai également raconté en chanson pendant trente ans.»