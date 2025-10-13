Éric Lapointe revient sur ses 30 ans de carrière

Après trente ans de carrière et plus d’un million de disques vendus, Éric Lapointe est un artiste qui polarise encore le public.

L'annonce d'une série documentaire sur l'interprète des succès Loadé comme un gun et Moman a d'ailleurs particulièrement fait réagir.

Écoutez l'artiste aborder avec Patrick Lagacé sa condamnation pour violence conjugale et la traversée du désert qui s'en est suivie, ainsi que ses trente ans de carrière.