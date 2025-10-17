Santé Québec hache dans la formation

Est-ce le retour en force des patates en poudre dans les CHSLD? Un article de Radio-Canada nous apprend, vendredi matin, que Santé Québec couperait dans les formations pour les cuisiniers des centres de soins de longue durée du Québec.

Plus précisément, au début de l’année, Santé Québec a mis un terme au mandat de l'ITHQ qui proposait de «déployer» des formations en gestion alimentaire dans l’ensemble des CHSLD du Québec.

Écoutez Sylvie Tremblay, présidente du Regroupement provincial des comités d'usagers (RPCU), aborder les problèmes de salubrité et de qualité des repas dans les CHSLD du Québec, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité: