Un cessez-le-feu fragile

Une semaine s’est déjà écoulée depuis l’annonce du début du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et la glorification du rôle de Donald Trump, mais les espoirs suscités par la première phase d’un plan de paix, qui sera supervisé par Trump, donnent aussi des signes de rupture qui sont déjà inquiétants.

Il souligne que l’ONU peine à distribuer l’aide promise, tandis qu’Israël menace de reprendre les hostilités si les corps d’otages ne sont pas restitués.