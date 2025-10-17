 Aller au contenu
Politique internationale
Un cessez-le-feu fragile

Gaza: «Comment croire dans ces conditions-là, à la suite du processus de paix?»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 octobre 2025 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Une semaine s’est déjà écoulée depuis l’annonce du début du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et la glorification du rôle de Donald Trump, mais les espoirs suscités par la première phase d’un plan de paix, qui sera supervisé par Trump, donnent aussi des signes de rupture qui sont déjà inquiétants.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que l’ONU peine à distribuer l’aide promise, tandis qu’Israël menace de reprendre les hostilités si les corps d’otages ne sont pas restitués.

«Une des promesses principales de Donald Trump, c’était de résoudre les problèmes graves de la population palestinienne. Cette promesse-là, après à peine une semaine, elle semble trahie par les Américains qui ne s’en préoccupent pas, qui ne font rien pour que ça change. Alors comment croire dans ces conditions-là, à la suite du processus de paix?»

Jean-François Lépine

Il revient aussi sur la position du Canada dans tout ça, alors que Mark Carney était à Sharm El Sheikh, en compagnie d’autres leaders qui ont encensé Trump en Égypte.

On sait que dans ses négociations avec Trump, il veut à tout prix éviter la confrontation, mais il y a peut-être des limites à ne rien dire selon le chroniqueur...

