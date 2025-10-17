Le ministre Dubé persiste et signe

Les négociations entre le gouvernement du Québec et les fédérations des médecins omnipraticiens (FMOQ) et spécialistes (FMSQ) sont dans une impasse.

La FMOQ a récemment quitté la médiation et la FMSQ a suspendu les négociations, mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, garde le cap et veut lier une partie de la rémunération des médecins à leur performance, dans un contexte où le gouvernement ne s'engage pas à offrir les ressources pour que les soignants puissent atteindre ces objectifs.

Souhaitant ainsi soigner davantage de patients, plus rapidement, quitte à permettre davantage de soins au privé, toujours payés par le public, le projet de loi 106 du ministre est pourtant la source d'une démotivation importante au sein du personnel soignant.

Écoutez le ministre de la Santé, Christian Dubé, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne qu'il a un sentiment d'urgence d'améliorer le système de la Santé et qu'il n'a pas l'intention de se lancer dans une guerre de mots.

Le ministre soutient qu'il souhaite mettre fin au régime des primes à la rémunération et lier la rémunération à la performance.

Abordant la démobilisation du corps médical, Christian Dubé concède que ce qui est demandé aux médecins est un «très gros changement».

Il estime qu'il est de la responsabilité des médecins de soutenir l'ensemble des régions pour assurer une prise en charge complète des Québécois.

Conscient des effets négatifs potentiels de son projet, il conclut que malgré la démotivation et les risques de désertion du système de la part de plusieurs professionnels, leur sens du devoir envers les patients sera sa planche de salut.