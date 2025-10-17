Le torchon brûle, plus que jamais, entre les fédérations de médecins et le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le profond ressentiment des professionnels de la Santé, qui lui rappelle le niveau de frustration et de démobilisation des médecins pendant la pandémie, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On manquait de masques, d'équipements et tout ça. Puis les médecins sur le terrain criaient: "On n'a pas de ressources, on n'a pas d'équipement". Et pendant ce temps-là, tu avais [l'ex-ministre de la Santé] Danielle McCann, à l'époque, puis le premier ministre qui disaient: "Ah non, non, tout est beau... Essentiellement, le problème, c'est qu'il faut que les médecins en fassent plus".»
Le chroniqueur souligne qu'il y a des séquelles de cette époque-là, qui ne sont pas encore guéries. Et il ajoute que le discours du gouvernement fait très peu mention de sa propre part de responsabilité dans les lacunes de notre système de santé.
