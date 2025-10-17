 Aller au contenu
Politique provinciale
Le torchon brûle, plus que jamais

«C'est devenu personnel entre les médecins et Christian Dubé» -Jonathan Trudeau

le 17 octobre 2025 07:18

«C'est devenu personnel entre les médecins et Christian Dubé» -Jonathan Trudeau
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le torchon brûle, plus que jamais, entre les fédérations de médecins et le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau aborder le profond ressentiment des professionnels de la Santé, qui lui rappelle le niveau de frustration et de démobilisation des médecins pendant la pandémie, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On manquait de masques, d'équipements et tout ça. Puis les médecins sur le terrain criaient: "On n'a pas de ressources, on n'a pas d'équipement". Et pendant ce temps-là, tu avais [l'ex-ministre de la Santé] Danielle McCann, à l'époque, puis le premier ministre qui disaient: "Ah non, non, tout est beau... Essentiellement, le problème, c'est qu'il faut que les médecins en fassent plus".»

Jonathan Trudeau

Le chroniqueur souligne qu'il y a des séquelles de cette époque-là, qui ne sont pas encore guéries. Et il ajoute que le discours du gouvernement fait très peu mention de sa propre part de responsabilité dans les lacunes de notre système de santé.

Autre sujet traité:

  • Les mauvaises nouvelles se succèdent pour la filière batterie, qui était pourtant source de fierté pour François Legault.

