Justice et faits divers
Il demeure introuvable

Un mandat d’arrêt pancanadien contre l'entrepreneur Jean-François Malo

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 octobre 2025 06:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un mandat d’arrêt pancanadien contre l'entrepreneur Jean-François Malo
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'entrepreneur Jean-François Malo est visé depuis jeudi après-midi par un mandat d’arrêt pancanadien parce qu'il ne s'était pas présenté en cour.

Celui qui a embauché deux hommes de main pour s'en prendre à un avocat qui représentait le Mouvement Desjardins reste introuvable et il est maintenant recherché par les policiers.

Écoutez Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités

  • Plusieurs membres d'un réseau de fraudeurs qui visait des aînés américains à partir du Québec, ont plaidé coupables.

