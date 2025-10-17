Il demeure introuvable

L'entrepreneur Jean-François Malo est visé depuis jeudi après-midi par un mandat d’arrêt pancanadien parce qu'il ne s'était pas présenté en cour.

Celui qui a embauché deux hommes de main pour s'en prendre à un avocat qui représentait le Mouvement Desjardins reste introuvable et il est maintenant recherché par les policiers.

Écoutez Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

