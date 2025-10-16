Le gouvernement du Québec permet aux 6 199 patients en attente de chirurgie depuis plus d’un an d’être opérés dans le privé.

Cette mesure vise à réduire les délais d’attente qui persistent dans le réseau public.

Julie Bouchard (FIQ) estime que le système de santé publique a les ressources nécessaires et qu'elles doivent être mobilisées.

De son côté, l'ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, critique les coûts exorbitants du privé pour les contribuables. Il affirme qu'une chirurgie du tunnel carpien peut couter jusqu’à 4 000 $ au privé, comparativement à 140 $ dans le public.

Écoutez leurs points de vues détaillés au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.