Politique provinciale
Système de santé

Chirurgie au privé: «Une machine à imprimer des piastres» -Gaétan Barrette

par 98.5

le 16 octobre 2025 12:59

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Chirurgie au privé: «Une machine à imprimer des piastres» -Gaétan Barrette
6 199 patients sont en attente d’une chirurgie depuis plus d’un an au Québec / whyframeshot / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec permet aux 6 199 patients en attente de chirurgie depuis plus d’un an d’être opérés dans le privé.

Cette mesure vise à réduire les délais d’attente qui persistent dans le réseau public.

Julie Bouchard (FIQ) estime que le système de santé publique a les ressources nécessaires et qu'elles doivent être mobilisées. 

De son côté, l'ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, critique les coûts exorbitants du privé pour les contribuables. Il affirme qu'une chirurgie du tunnel carpien peut couter jusqu’à 4 000 $ au privé, comparativement à 140 $ dans le public.

Écoutez leurs points de vues détaillés au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.

«Ce programme est électoraliste. On règle un problème ponctuel tout en normalisant l’idée qu’attendre un an, c’est correct.»

Gaétan Barrette

«C’est un double discours : on dit qu’on veut un réseau public fort, mais on choisit la voie facile du privé.»

Julie Bouchard

