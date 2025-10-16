Immigration Canada veut surveiller ses employés en télétravail.

Dans les prochains mois, les fonctionnaires du ministère seront soumis au «Programme de surveillance de la présence sur le lieu de travail».

L'employeur sera ainsi en mesure de vérifier la présence réelle des employés au travail en observant leurs différentes connexions.

L'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger juge que cette mesure est intrusive et qu'elle pourrait miner la relation de confiance entre employés et employeurs.

