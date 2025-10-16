 Aller au contenu
Politique fédérale
Surveillance

Immigration Canada gardera un œil sur ses employés en télétravail

par 98.5

0:00
22:16

Entendu dans

Radio textos

le 16 octobre 2025 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Immigration Canada gardera un œil sur ses employés en télétravail
L'essai du programme de surveillance se déroulerait entre les mois d’octobre et novembre. / Adobe Stock / phpetrunina14

Immigration Canada veut surveiller ses employés en télétravail.

Dans les prochains mois, les fonctionnaires du ministère seront soumis au «Programme de surveillance de la présence sur le lieu de travail».

L'employeur sera ainsi en mesure de vérifier la présence réelle des employés au travail en observant leurs différentes connexions.

L'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger juge que cette mesure est intrusive et qu'elle pourrait miner la relation de confiance entre employés et employeurs. 

Écoutez son analyse au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi matin, à l'émission Radio textos. 

«Normalement, un employeur ne met pas tout le monde sous surveillance. Il le fait quand il y a des doutes sérieux de vol de temps.»

Marc Ranger

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

