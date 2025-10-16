L'importance des succès des Canadiens

Les Canadiens de Montréal connaissent un bon début de saison avec trois victoires en quatre rencontres.
Écoutez le chroniqueur Tony Marinaro aborder l'importance des succès du Tricolore dans la société, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Je fais ce métier-là depuis 2002 et jamais avec aucune autre administration auparavant, j'ai osé dire que je pensais que le Canadien allait remporter une Coupe Stanley [...] Mais moi, si j'avais à parier, je dirais que oui les Canadiens vont la gagner la Coupe Stanley [...] Pittsburgh l'ont fait, Chicago l'ont fait. Ils ont gagné trois coupes Stanley chaque, et je pense que le Canadien s'en va dans la bonne direction.»
Il explique le temps qu'il a eu la chance de passer en compagnie du joueur recru Ivan Demidov et le désir du jeune homme d'en donner le plus possible pour les amateurs.