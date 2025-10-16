Climat toxique dans la fonction publique?

Deux syndicats représentant les fonctionnaires du Québec dénoncent le climat toxique provoqué par le gouvernement Legault.
Le premier ministre a annoncé ses couleurs lors de son remaniement ministériel, mandatant la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau à faire le ménage dans la fonction publique.
Les syndicats se disent victimes de harcèlement.
Écoutez Patrick Audy, vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SCFP), jeudi, à l'émission Lagacé le matin.
«Quand le premier ministre dit à la télévision, en entrevue, que ça prend "un traitement choc", qu'il nomme la présidente du Conseil du Trésor en l'appelant "Cruella", ça crée des milieux de travail hostiles, néfastes en vertu de la loi. [...] Est-ce qu'il y a atteinte à la dignité? Selon nous, oui, et pour l'ensemble des membres...»