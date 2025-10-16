Climat toxique dans la fonction publique?

Deux syndicats représentant les fonctionnaires du Québec dénoncent le climat toxique provoqué par le gouvernement Legault.

Le premier ministre a annoncé ses couleurs lors de son remaniement ministériel, mandatant la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, France-Élaine Duranceau à faire le ménage dans la fonction publique.

Les syndicats se disent victimes de harcèlement.

Écoutez Patrick Audy, vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SCFP), jeudi, à l'émission Lagacé le matin.