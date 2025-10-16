Des négos avec des visées électoralistes?

Les négociations entre le gouvernement Legault et les médecins de famille sont dans l’impasse après l'échec du processus de médiation entre les deux parties.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) dénonce l’intransigeance du gouvernement et enclenche le boycottage de l’enseignement des étudiants en médecine.

Elle demande maintenant un arbitrage pour régler le conflit.

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, expliquer à Patrick Lagacé que le gouvernement négocie avec des visées électoralistes.