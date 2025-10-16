Santé Québec a proposé au gouvernement son plan pour diminuer les temps d’attente en chirurgie.
Après un an d’attente, des patients pourront se tourner vers le privé.
Écoutez le Dr Patrick Charlebois, président de l'Association québécoise de chirurgie ainsi que le Dr Pascal-André Venditolli, président de la Fédération des médecins en pratique privée du Québec, réagir au micro de Patrick Lagacé jeudi.
«On a encore un exemple d'un projet qui a été écrit sur un coin de "napkin" où il n'y a eu aucune consultation avec les chirurgiens. C'est quand même pas normal d'arriver avec une solution d'accès aux services chirurgicaux sans demander aux chirurgiens si ça a du bon sens.»
«Les listes d'attente, les soins dans un délai déraisonnable, ce n'est pas nouveau. Ça fait 25 ans que je suis en pratique et ça n'a pas changé. Donc il y a un constat d'échec.»