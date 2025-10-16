Santé Québec a proposé au gouvernement son plan pour diminuer les temps d’attente en chirurgie.

Après un an d’attente, des patients pourront se tourner vers le privé.

Écoutez le Dr Patrick Charlebois, président de l'Association québécoise de chirurgie ainsi que le Dr Pascal-André Venditolli, président de la Fédération des médecins en pratique privée du Québec, réagir au micro de Patrick Lagacé jeudi.