À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde la réforme des délais d’attente pour les chirurgies au Québec, alors que des patients pourraient se tourner vers le privé après une attente d'un an dans le système public.
«Il y a évidemment là des petits caractères, mais si vous êtes au public, vous êtes sur une liste d'attente depuis un an. Vous allez pouvoir aller au privé sous conditions pour avoir une chirurgie.»
Autres sujets traités:
- Le bras de fer se poursuit entre les médecins de famille et le gouvernement du Québec;
- Des médecins ont exigé une procédure spéciale contre le Collège des médecins, selon le Journal de Montréal;
- Le ministre Jean Boulet va aller de l'avant avec la cotisation facultative;
- Près de 40 % des jeunes qui ont été placés par la DPJ abandonnent l'école avant 18 ans, selon La Presse.
- Les négociations se poursuivent entre le Canada et les États-Unis.