*** Attention: les images ci-dessus peuvent être choquantes ***

Un boxeur amateur admet avoir tué un homme d’un seul coup de poing pour une affaire de rage au volant.

Ismail Karaoui, un homme de 26 ans, a plaidé coupable mercredi à une accusation d’homicide involontaire.

Lors d'une altercation en mai 2023, dans le stationnement du Orange julep de Montréal, l'homme a asséné un violent coup de poing par derrière à Andreï Petuhov, un homme de 50 ans, qui s'effondre et se frappe violemment la tête au sol.

Des images présentées en cour permettent de voir la scène complète.

Écoutez Bénédicte Lebel expliquer que les premiers intervenants sur les lieux ont constaté que M. Petuhov était en arrêt cardiorespiratoire, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que la victime n’a finalement jamais repris connaissance et est décédée quelques jours plus tard

Ismail Karaoui, de son côté, s'est envolé vers l'Italie quelques jours plus tard pour tenter d'échapper à la justice.

Il a finalement été arrêté par la police française en avril 2024 et est revenu au pays en novembre dernier.

