L'évolution de Cole Caufield

De son propre aveu, Antoine Roussel a eu un plaisir fou à regarder le match d'ouverture des Canadiens de Montréal contre le Kraken de Seattle.
Les sujets discutés
- L'émotion vécue lors de la cérémonie hommage à Ken Dryden;
- Antoine Roussel trace un parallèle entre Martin St-Louis et Cole Caufield;
- «Caufield a tellement évolué en tant que joueur. Je suis sûr que le coach se voit en lui»;
- Les bonnes équipes se gèrent par elles-mêmes: «Martin laisse ses joueurs s'exprimer à leur manière»;
- Le premier trio mène la charge;
- Le fait que Matheson joue moins l'aide... et aide toute l'équipe.