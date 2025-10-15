 Aller au contenu
L'évolution de Cole Caufield

«Je suis sûr que le coach se voit en lui» -Antoine Roussel

Cole Caufield / AP/Nick Wass

De son propre aveu, Antoine Roussel a eu un plaisir fou à regarder le match d'ouverture des Canadiens de Montréal contre le Kraken de Seattle.

Écoutez Antoine Roussel partager ses observations avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'émotion vécue lors de la cérémonie hommage à Ken Dryden;
  • Antoine Roussel trace un parallèle entre Martin St-Louis et Cole Caufield;
  • «Caufield a tellement évolué en tant que joueur. Je suis sûr que le coach se voit en lui»;
  • Les bonnes équipes se gèrent par elles-mêmes: «Martin laisse ses joueurs s'exprimer à leur manière»;
  • Le premier trio mène la charge;
  • Le fait que Matheson joue moins l'aide... et aide toute l'équipe.

